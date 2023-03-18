Таиланд продлит безвизовый режим для туристов

Срок безвизового пребывания туристов в Таиланде, скорее всего, будет продлен. Такое заявление сделал заместитель руководителя Туристического управления Таиланда Сирипакорн Чеавсамут.

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В 2022 году срок безвизового нахождения иностранцев в Таиланде был увеличен с 30 до 45 дней. Сейчас власти азиатской страны планируют срок продлить.

Чеавсамут отметил, что этот вопрос находится на рассмотрении, и визовое послабление "с большой долей вероятности будет продлено".

По его словам, продление безвиза положительно скажется на туристическом потоке из России. По данным Асоциации туроператоров России, на тайских курортах за первые месяцы 2023 года уже побывали более 480 тысяч россиян. Турпоток уже превысил показатели 2022 года.