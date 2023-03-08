Что посмотреть в Таиланде, если вы едете туда впервые

Таиланд – одно из самых популярных направление среди туристов со всего света. Действительно, эта страна идеальна для отдыха, ведь там есть все, чего может попросить душа отпускника. Если вы еще не были в Тае, самое время запланировать поездку. Что обязательно стоит включить в программу путешествия? Рассказывает тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская.

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Сейчас Таиланд – лучшее направление для отдыха, с точки зрения соотношения цены и качества. Во время пандемии страна была закрыта для туристов, за это время значительно улучшилась экология, на рынке остались только хорошие, проверенные отели. Сейчас постепенно поток туристов увеличивается, россияне уже могут свободно въезжать в Таиланд. Летает много прямых рейсов и из столицы, и из регионов, поэтому цены на путевки не кусаются.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

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Что обязательно стоит посмотреть, если вы едете в Таиланд впервые?

Район Walking Street, Паттайя

Легендарный район Паттайи, воспетый в фильме "Мальчишник в Вегасе", – точка притяжения всех туристов. Развлечения для взрослых на любой вкус и кошелек здесь на каждом углу, магазины с особенным ассортиментом, культовые пип-шоу, яркие наряды и громкая музыка. Даже если вы считаете себя консерватором, один раз прогуляться по Walking Street все равно стоит, чтобы расширить свои горизонты, считает эксперт.

Пляж Патонг, Пхукет

Самый длинный пляж острова Пхукет богат инфраструктурой и любим туристами со всего мира. Днем тут можно отдыхать под зонтиком и наслаждаться морскими волнами, а вечером гулять по магазинчиками, ужинать в местных ресторанах. По утрам на Патонге молодежь собирается на after-party, чтобы позавтракать после насыщенной ночи в ночных клубах. В последние годы на Патонге почти не купались, но после пандемии пляж очистился, и теперь отлично подходит для купания.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Пляж Карон, Пхукет

Отличный пляж для спокойного отдыха, где можно провести целый день в тишине, наслаждаясь морем и пейзажами. Море здесь поглубже, чем в других районах острова, приливы и отливы почти не заметны. Поэтому на этом пляже много хороших отелей, это отличная локация для длительного семейного отдыха. В одной из частей пляжа есть колоритные огромные камни, где можно сделать красивые фото. Неподалеку от Карона находится знаменитый буддистский храм Bid Buddha с огромной статуей Будды из белого мрамора.

Остров Краби

Крошечный остров, где всегда царят тишина и спокойствие, с невероятно красивой природой – скалами и горными водопадами, сумасшедшими закатами и очень приятным морем. На Краби нет тусовочной инфраструктуры, здесь отдыхают респектабельные европейские туристы. Один минус – сильные приливы и отливы, но их с лихвой компенсируют роскошные бассейны и спа-центры в отелях. С Краби обязательно нужно отправиться на морскую прогулку к соседним островам, чтобы познакомиться с морем во всей его красе.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Салоны тайского массажа

Поехать в Таиланд и не сходить на настоящий тайский массаж – просто преступно. Спа-центры разной ценовой категории есть везде: и в пятизвездочных отелях, и в людных туристических районах. В более дорогих салонах вам предложат более европеизированную версию массажа и хороший сервис. В салонах попроще делают аутентичный массаж с настоящими тайскими мастерами. Специалисты всегда очень стараются, в кабинетах очень чисто и приятно, а цены более чем доступные. Массаж для тайцев – особый ритуал, поэтому процедура безопасна, и бояться не стоит. Бывает даже специальный тайский массаж для детей, который понравится и маленьким туристам.

Рестораны тайской кухни