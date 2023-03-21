Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
57 минут назад

Пилот дал советы по спасению жизни в случае возникновения чрезвычайной ситуации

Катерина Саломе

Сильная турбулентность и жесткая посадка самолета — явления хоть и не частые, но возможные. Пилот с десятилетним стажем работы дал путешественникам рекомендации по спасению жизни в таких ситуациях. Его слова приводит Daily Mail.

Пилот дал советы по спасению жизни в чрезвычайной ситуации
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Прежде всего он призвал пассажиров надевать перед полетом закрытую обувь на плоской подошве на случай чрезвычайной ситуации. Так передвигаться будет удобнее.

Также эксперт назвал самой безопасной зоной самолета заднюю часть, так как она более прочная. Поэтому пилот посоветовал находиться там в случае удара воздушного лайнера о землю. Кроме того, в передней части находится кухня, где много острых предметов, которые в случае тряски могут выпасть и ранить пассажиров.

Самые распространенные ошибки пассажиров самолета

Не стоит, по словам специалиста, ходить в уборную, если самолет оказался в зоне турбулентности. Из-за наличия большого количества острых углов и выступающих поверхностей это небезопасно.

«Если самолет движется вверх и вниз, вам нечем обезопасить себя, и вы можете сильно удариться», — отметил собеседник издательства.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий