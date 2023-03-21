Пилот дал советы по спасению жизни в чрезвычайной ситуации

Сильная турбулентность и жесткая посадка самолета — явления хоть и не частые, но возможные. Пилот с десятилетним стажем работы дал путешественникам рекомендации по спасению жизни в таких ситуациях. Его слова приводит Daily Mail.

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Прежде всего он призвал пассажиров надевать перед полетом закрытую обувь на плоской подошве на случай чрезвычайной ситуации. Так передвигаться будет удобнее.

Также эксперт назвал самой безопасной зоной самолета заднюю часть, так как она более прочная. Поэтому пилот посоветовал находиться там в случае удара воздушного лайнера о землю. Кроме того, в передней части находится кухня, где много острых предметов, которые в случае тряски могут выпасть и ранить пассажиров.

Не стоит, по словам специалиста, ходить в уборную, если самолет оказался в зоне турбулентности. Из-за наличия большого количества острых углов и выступающих поверхностей это небезопасно.