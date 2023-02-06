Пассажирам с клаустрофобией рассказали, как избежать панических атак в полете

В соцсетях обсуждают то, что многим авиапассажирам невыносимо лететь на местах, рядом с которыми нет окон. У некоторых людей, страдающих от клаустрофобии, это даже вызывает паническую атаку.

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Так, в самолетах есть места без окон, потому как там предусмотрены каналы кондиционирования воздуха или аварийные выходы. Поэтому люди, сидящие на этих местах, могут чувствовать себя "скованно и заблокировано" во время полета.

Эксперты советуют во избежание неприятных ощущений во время полета поискать схему расположения мест в самолете, на котором они будут летать. С помощью нее легко выбрать и заранее забронировать удобное место у окна.