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1 час назад

Пассажирам с клаустрофобией рассказали, как избежать панических атак в полете

Диана Товсепова

В соцсетях обсуждают то, что многим авиапассажирам невыносимо лететь на местах, рядом с которыми нет окон. У некоторых людей, страдающих от клаустрофобии, это даже вызывает паническую атаку.

Пассажирам с клаустрофобией рассказали, как избежать панических атак в полете
Фото: UnsplashUnsplash

Так, в самолетах есть места без окон, потому как там предусмотрены каналы кондиционирования воздуха или аварийные выходы. Поэтому люди, сидящие на этих местах, могут чувствовать себя "скованно и заблокировано" во время полета.

Эксперты советуют во избежание неприятных ощущений во время полета поискать схему расположения мест в самолете, на котором они будут летать. С помощью нее легко выбрать и заранее забронировать удобное место у окна.

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Ранее мы писали о том, какую еду взять в самолет.

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