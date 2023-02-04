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2 часа назад

Кормят не везде: какую еду взять в самолет

Мария Каткова

Многие авиакомпании перестали кормить пассажиров на рейсах, и это касается преимущественно чартеров. Это случилось после пандемии коронавируса, так как авиакомпаниям урезали бюджеты. Поэтому лучше заранее узнать, чем кормят на определенном рейсе, которым летите вы. Если этой пищи вам будет недостаточно, можно взять с собой определенную еду.

Кормят не везде: какую еду взять в самолет
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О том, что лучше всего взять в самолет — в материале “Рамблера”.

Правила провоза еды

Жидкая и мягкая еда попадает под нормы провоза жидкостей — только в емкостях до 100 миллилитров. Поэтому стоит обратить внимание на йогурты, джемы, детское питание и различные мягкие сыры. Они должны быть в строго ограниченном количестве.

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Без ограничений можно брать хлеб, различные твердые снеки и другую пищу. Колбаса и сыр должны быть в вакуумной упаковке.

Что лучше всего брать в самолет

Прежде, чем составить список продуктов для самолета, стоит помнить, что это — закрытое помещение, где нельзя проветрить или пройти в другой вагон, если ваш сосед по купе достал жареную курицу. Для самолета выберите продукты, которые не будут отличаться резким запахом. Речь идет о твердых снеках, сыре, хлебе, фруктах и овощах. Однако стоит помнить, что если вы берете, например, сыр, то лучше брать нарезку, так как с ножом в ручной клади в самолет вас не пустят.

Также можно взять еду из кафе, которые расположены в зоне Duty Free. Как правило, там можно найти не только дорогие кофейни, но и рестораны с фаст-фудом.

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