Раскрыты самые распространенные ошибки пассажиров самолета

Чтобы полет прошел гладко, нужно тщательно к нему подготовиться. Таким образом удастся избежать ошибок, самые часто встречающиеся из которых перечислили бортпроводники в беседе с The Sun.

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Прежде всего специалисты напомнили о забытом паспорте. Если пассажир не живет вблизи аэропорта, то съездить за документом и вернуться в срок не получится. Поэтому сотрудники воздушного судна рекомендуют заранее собирать вещи по списку.

Также бортпроводники настоятельно рекомендуют проверять личные вещи после посадки. По их словам, пассажиры часто оставляют свою собственность в салоне по невнимательности.

"Лайнер довольно быстро улетает в другой город, у нас нет времени искать ваши вещи в салоне", — заявили сотрудники авиакомпаний.

И замыкает тройку лидеров проблем путушественников — несоблюдение въездных требований. Эксперты отметили, что пассажиры часто замечают, что у них не та виза, нет необходимых прививок, результатов тестов или справок, уже сидя в салоне самолета.