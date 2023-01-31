Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Эксперты раскрыли самые распространенные ошибки пассажиров самолета

Катерина Саломе

Чтобы полет прошел гладко, нужно тщательно к нему подготовиться. Таким образом удастся избежать ошибок, самые часто встречающиеся из которых перечислили бортпроводники в беседе с The Sun.

Раскрыты самые распространенные ошибки пассажиров самолета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Прежде всего специалисты напомнили о забытом паспорте. Если пассажир не живет вблизи аэропорта, то съездить за документом и вернуться в срок не получится. Поэтому сотрудники воздушного судна рекомендуют заранее собирать вещи по списку.

Также бортпроводники настоятельно рекомендуют проверять личные вещи после посадки. По их словам, пассажиры часто оставляют свою собственность в салоне по невнимательности.

"Лайнер довольно быстро улетает в другой город, у нас нет времени искать ваши вещи в салоне", — заявили сотрудники авиакомпаний.

Что делает стюардесса, когда пассажиры выходят из самолета

И замыкает тройку лидеров проблем путушественников — несоблюдение въездных требований. Эксперты отметили, что пассажиры часто замечают, что у них не та виза, нет необходимых прививок, результатов тестов или справок, уже сидя в салоне самолета.

Ранее мы писали о том, как правильно пользоваться туалетом в самолете.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители