Как правильно пользоваться туалетом в самолете

Во время полета могут возникнуть неприятные сюрпризы. В частности при использовании туалета. Об этом рассказала стюардесса Сьерра Мист, слова которой приводит Mirror.

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Бортпроводница дала несколько рекомендаций по безопасному пользованию туалетной комнатой. Прежде всего стоит использовать бумажные полотенца вместо туалетной бумаги, так как последняя зачастую низкого качества и может порваться в неподходящий момент.

Также стюардесса советует всегда посещать уборную в обуви, подчеркивая, что многие путешественники предпочитают заходить туда босиком или в носках. По словам девушки, жидкость на полу в большинстве случаев является продуктом жизнедеятельности других пассажиров.