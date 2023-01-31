Как правильно пользоваться туалетом в самолете

Во время полета могут возникнуть неприятные сюрпризы. В частности при использовании туалета. Об этом рассказала стюардесса Сьерра Мист, слова которой приводит Mirror.
Бортпроводница дала несколько рекомендаций по безопасному пользованию туалетной комнатой. Прежде всего стоит использовать бумажные полотенца вместо туалетной бумаги, так как последняя зачастую низкого качества и может порваться в неподходящий момент.
Также стюардесса советует всегда посещать уборную в обуви, подчеркивая, что многие путешественники предпочитают заходить туда босиком или в носках. По словам девушки, жидкость на полу в большинстве случаев является продуктом жизнедеятельности других пассажиров.
Ранее мы писали о том, что стюардесса рассказала, как бесплатно получить двойную порцию еды.