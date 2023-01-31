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1 час назад

Стюардесса объяснила, как правильно пользоваться туалетом в самолете

Катерина Саломе

Во время полета могут возникнуть неприятные сюрпризы. В частности при использовании туалета. Об этом рассказала стюардесса Сьерра Мист, слова которой приводит Mirror.

Как правильно пользоваться туалетом в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бортпроводница дала несколько рекомендаций по безопасному пользованию туалетной комнатой. Прежде всего стоит использовать бумажные полотенца вместо туалетной бумаги, так как последняя зачастую низкого качества и может порваться в неподходящий момент.

Каких пассажиров больше всего любят стюардессы

Также стюардесса советует всегда посещать уборную в обуви, подчеркивая, что многие путешественники предпочитают заходить туда босиком или в носках. По словам девушки, жидкость на полу в большинстве случаев является продуктом жизнедеятельности других пассажиров.

Ранее мы писали о том, что стюардесса рассказала, как бесплатно получить двойную порцию еды.

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