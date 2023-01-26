Стюардесса рассказала, как бесплатно получить двойную порцию еды

Стюардесса поделилась лайфхаком с туристами, как получить дополнительную порцию еды во время полета. Об этом сообщает The Sun.
Бортпроводница рассказала, что всю оставшуюся еду после полета, как правило, приходится выкидывать. Поэтому, если пассажир хочет получить дополнительную порцию, он может вежливо попросить добавки у стюардессы после основной раздачи блюд.
Шансы получить дополнительную порцию увеличиваются, если озвучить вескую причину, по которой еда должна достаться именно вам – конкуренция за добавку на борту довольно большая.
Например, пассажир может сказать, что предыдущий рейс задержался, и он до сих пор голоден, либо сказать, что ему очень понравились предлагаемые блюда.
Ранее "Рамблер" рассказывал о маршрутах с самыми пьющими пассажирами.