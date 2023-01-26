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2 часа назад

Стюардесса рассказала туристам, как бесплатно получить двойную порцию еды в самолете

Мира Маркина

Стюардесса поделилась лайфхаком с туристами, как получить дополнительную порцию еды во время полета. Об этом сообщает The Sun.

Стюардесса рассказала, как бесплатно получить двойную порцию еды
Фото: UnsplashUnsplash

Бортпроводница рассказала, что всю оставшуюся еду после полета, как правило, приходится выкидывать. Поэтому, если пассажир хочет получить дополнительную порцию, он может вежливо попросить добавки у стюардессы после основной раздачи блюд.

Стюардессы раскрыли реальное назначение кнопки вызова бортпроводника

Шансы получить дополнительную порцию увеличиваются, если озвучить вескую причину, по которой еда должна достаться именно вам – конкуренция за добавку на борту довольно большая.

Например, пассажир может сказать, что предыдущий рейс задержался, и он до сих пор голоден, либо сказать, что ему очень понравились предлагаемые блюда.

Ранее "Рамблер" рассказывал о маршрутах с самыми пьющими пассажирами.

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