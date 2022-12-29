Бортпроводники назвали маршруты с самыми пьющими пассажирами

Так, один из стюардов заявил, что он ненавидит летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров. Другой пользователь также вспомнил, как однажды компания девушек, направлявшаяся на девичник на Ибицу, чуть не забыла подругу на борту. И поскольку девушка была без сознания из-за алкоголя, ее пришлось вывозить из самолета в инвалидной коляске.