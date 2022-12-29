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4 часа назад

Бортпроводники назвали маршруты с самыми пьющими пассажирами

Мария Иглина

Бортпроводники разных авиакомпаний рассказали, на каких рейсах много пьющих пассажиров. Подробностями они поделились на форуме Reddit.

Бортпроводники назвали маршруты с самыми пьющими пассажирами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, один из стюардов заявил, что он ненавидит летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров. Другой пользователь также вспомнил, как однажды компания девушек, направлявшаяся на девичник на Ибицу, чуть не забыла подругу на борту. И поскольку девушка была без сознания из-за алкоголя, ее пришлось вывозить из самолета в инвалидной коляске.

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Кроме этого, многие сошлись во мнении, что практически все летние маршруты на курорты становятся "невыносимыми", поскольку многие пассажиры начинают отмечать алкоголем свой отпуск уже в аэропорту.

Также к худшим пунктам назначения бортпроводники отнесли Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку.

Ранее в "Аэрофлоте" рассказали о ценах на билеты в 2023 году.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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