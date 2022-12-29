Бортпроводники назвали маршруты с самыми пьющими пассажирами

Бортпроводники разных авиакомпаний рассказали, на каких рейсах много пьющих пассажиров. Подробностями они поделились на форуме Reddit.
Так, один из стюардов заявил, что он ненавидит летать летом на Ибицу из-за пьяных пассажиров. Другой пользователь также вспомнил, как однажды компания девушек, направлявшаяся на девичник на Ибицу, чуть не забыла подругу на борту. И поскольку девушка была без сознания из-за алкоголя, ее пришлось вывозить из самолета в инвалидной коляске.
Кроме этого, многие сошлись во мнении, что практически все летние маршруты на курорты становятся "невыносимыми", поскольку многие пассажиры начинают отмечать алкоголем свой отпуск уже в аэропорту.
Также к худшим пунктам назначения бортпроводники отнесли Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку.