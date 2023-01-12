Раскрыто реальное назначение кнопки вызова бортпроводника

Так, по словам бортпроводников, многие пассажиры любят нажимать кнопку вызова, как только самолет отрывается от земли. Однако на деле кнопка предназначена исключительно для экстренных ситуаций. Например, если одному из пассажиров становится плохо или нужен пакет на случай укачиваний. Также отмечается, что кнопка вызова была создана лишь для сидящих у окна людей, поскольку им трудно выйти в проход через других пассажиров.