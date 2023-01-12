Раскрыто реальное назначение кнопки вызова бортпроводника

Cтюардессы объяснили реальное назначение кнопки вызова членов экипажа, а также рассказали, за что ненавидят пассажиров. Своим мнением они поделились на форуме Reddit.
Так, по словам бортпроводников, многие пассажиры любят нажимать кнопку вызова, как только самолет отрывается от земли. Однако на деле кнопка предназначена исключительно для экстренных ситуаций. Например, если одному из пассажиров становится плохо или нужен пакет на случай укачиваний. Также отмечается, что кнопка вызова была создана лишь для сидящих у окна людей, поскольку им трудно выйти в проход через других пассажиров.
Один из пользователей портала рассказал, что ненавидит, когда вызывают стюардессу из-за мелких поручений:
"Мне бы хотелось, чтобы пассажиры просто подходили и просили, если им что-то необходимо".
Еще один юзер напомнил, что пассажирам запрещено вызывать бортпроводников во время взлета и посадки либо в моменты турбулентности.
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