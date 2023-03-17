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2 часа назад

В МТС Travel составили список самых живописных автодорог России

Мира Маркина

Эксперты сервиса МТС Travel назвали пять российских автомобильных дорог, которые впечатлят любителей путешествий на автомобиле. Список опубликован на сайте РИА Новости.

Составлен список самых живописных автодорог России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой в списке оказалась трасса «Кола» (Р-21), соединяющая Санкт-Петербург и Мурманск. Она проходит через Карелию: ее хвойные массивы, отвесные скалы и леса мало кого оставляют равнодушным. Еще один бонус – в марте в Мурманской области все еще можно застать северное сияние. А если свернуть с маршрута неподалеку от озера Имандра, проехать к Хибинам, туристы найдут самые впечатляющие пейзажи.

Что делать в Мурманске, если вы не поймали северное сияние

Приятным, по мнению экспертов сервиса, будет путешествие по трассе «Балтия» (М-9). Двигаясь по ней, туристы могут посетить старинную усадьбу Степановское-Волосово и увидеть белоснежный каньон на реке Держа (неподалеку от города Зубцы).

Не менее живописной считается дорога из Волгограда в Калмыкию. В середине весны вдоль нее цветут степные растения. Любители древностей наверняка захотят посетить старинные храмы – Тантрический монастырь Владыки Зонкавы, Золотую обитель Будды Шакьямуни, Сякюсн-сюме.

Из Новосибирска в сторону границы с Монголией тянется Чуйский тракт. Путешественники по пути увидят самые разнообразные пейзажи – от холмов и Алтайских гор до водопадов и красивейших долин.

Наконец, пятый маршрут пролегает между Красноярском и Хакасией.

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Новости путешествий,МТС,
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