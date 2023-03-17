Составлен список самых живописных автодорог России

Эксперты сервиса МТС Travel назвали пять российских автомобильных дорог, которые впечатлят любителей путешествий на автомобиле. Список опубликован на сайте РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первой в списке оказалась трасса «Кола» (Р-21), соединяющая Санкт-Петербург и Мурманск. Она проходит через Карелию: ее хвойные массивы, отвесные скалы и леса мало кого оставляют равнодушным. Еще один бонус – в марте в Мурманской области все еще можно застать северное сияние. А если свернуть с маршрута неподалеку от озера Имандра, проехать к Хибинам, туристы найдут самые впечатляющие пейзажи.

Приятным, по мнению экспертов сервиса, будет путешествие по трассе «Балтия» (М-9). Двигаясь по ней, туристы могут посетить старинную усадьбу Степановское-Волосово и увидеть белоснежный каньон на реке Держа (неподалеку от города Зубцы).

Не менее живописной считается дорога из Волгограда в Калмыкию. В середине весны вдоль нее цветут степные растения. Любители древностей наверняка захотят посетить старинные храмы – Тантрический монастырь Владыки Зонкавы, Золотую обитель Будды Шакьямуни, Сякюсн-сюме.

Из Новосибирска в сторону границы с Монголией тянется Чуйский тракт. Путешественники по пути увидят самые разнообразные пейзажи – от холмов и Алтайских гор до водопадов и красивейших долин.