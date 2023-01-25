Что делать в Мурманске, если вы не поймали северное сияние

Большинство российских туристических фирм предлагают отправиться в Мурманск ради охоты за северным сиянием. Однако зимой у путешественников больше шансов поймать непогоду. Чем заняться в этом регионе, если поиски северного сияния под угрозой, расскажет «Рамблер».

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Оказаться в северных тропиках

Видео дня

Казалось бы: что может быть более странным, чем выращивание экзотических растений в суровом регионе? Тем не менее, неподалеку от Хибин раскинулся самый северный ботанический сад в России. Интересные растения здесь стоит искать не только летом, но и зимой – в местной оранжерее. В центре ее стоит гигантская пальма, которая, по легенде, выросла из брошенной в грунт косточки финика. На самом деле выращивание теплолюбивых растений в Арктике – задачка со звездочкой. Стоит хотя бы вспомнить о существовании «полярной ночи» в этих краях. Но задачу успешно решают местные ученые.

Отправиться к центру Земли (и вернуться)

В центре Мурманска вы найдете музейно-выставочный центр «Апатит». Мимо этого красивого здания с высокой часовой башней сложно пройти. Но и посещение его вряд ли оставит вас равнодушными. В коллекции «Апатита» собрано огромное количество редких минералов и камней. Музей интерактивный, поэтому в нем будет интересно не только взрослым, но и детям. Взять, например, выставку «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Она расположилась на семи этажах часовой башни. И каждый этаж наглядно отражает высоту, температуру и глубину определенной оболочки Земли.

Покататься на аэролодке

На мурманской реке Умба находится база «Зашеек», где можно сесть в аэролодку и, плывя против течения, отправиться покорять пороги. Этот особый вид транспорта легко преодолевает их, в каком бы направлении реки вы ни шли. Но аэролодка может нестись не только по льду и воде, но и даже по суше.

Кстати летом о Умбе справляются на байдарках. Но к сожалению, не всегда успешно. Поэтому на берегу реки есть памятные камни с именами тех, чья жизнь прервалась здесь. От того дух захватывает еще больше.

Поискать горбатых китов

Село Териберка на берегу Ледовитого океана за короткий срок стало точкой притяжения тысяч туристов. Но мы предлагаем покинуть ее и отправиться с местными жителями в залив. Ведь туда нередко приплывают киты-полосатики, косатки и тюлени. А иногда – горбатые киты. Как и с северным сиянием, запланировать это невозможно. Но попробовать увидеть их своими глазами все же стоит. Иногда киты приплывают в залив вслед за косяком сельди.

Покормить северного оленя с руки