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40 минут назад

OneTwoTrip: В апреле выгоднее всего полететь в Лондон, Австрию и Мале

Мира Маркина

Специалисты аналитической службы сервиса OneTwoTrip назвали города, куда выгоднее лететь в середине весеннего сезона. Рейтинг опубликовала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании.

Названы города, куда выгоднее всего полететь в апреле
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Сравнив цены на билеты в марте и апреле, эксперты пришли к выводу, что в середине весны серьезно снизилась – на 74,6% – стоимость билета в Лондон (Великобритания). Сейчас она составляет 35 000 рублей в среднем.

В Вену (Австрия) можно попасть за 40 000 рублей, что выгоднее на 56,7%, чем в марте.

В столицу Мальдивской Республики, город Мале в середине сезона можно улететь за 52 000 рублей. Это на 50,1% дешевле, чем в марте.

Все цены указаны за перелет в одну сторону.

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В апреле также выгоднее улететь в Венгрию (Будапешт), Египет (Абу-Даби), ОАЭ (Дубай), Таиланд (Бангкок), Италию (Милан), Индию (Дели), Португалию (Лиссабон).

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