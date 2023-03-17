Названы города, куда выгоднее всего полететь в апреле

Специалисты аналитической службы сервиса OneTwoTrip назвали города, куда выгоднее лететь в середине весеннего сезона. Рейтинг опубликовала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании.

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Сравнив цены на билеты в марте и апреле, эксперты пришли к выводу, что в середине весны серьезно снизилась – на 74,6% – стоимость билета в Лондон (Великобритания). Сейчас она составляет 35 000 рублей в среднем.

В Вену (Австрия) можно попасть за 40 000 рублей, что выгоднее на 56,7%, чем в марте.

В столицу Мальдивской Республики, город Мале в середине сезона можно улететь за 52 000 рублей. Это на 50,1% дешевле, чем в марте.

Все цены указаны за перелет в одну сторону.