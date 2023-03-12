На странице социальных сетей американской авиакомпании Southwest Airlines появился новый видеоролик, в котором бортпроводницы продемонстрировали всю свою грацию и гибкость.
На видеоролике, опубликованном в аккаунте авиакомпании видно, как три бортпроводницы, одетые в рабочую форму (обтягивающие короткие черные платья с яркой синей полоской) почти синхронно поворачиваются вниз головой в проходе воздушного лайнера и легким движением ног закрывают верхние багажные полки.
Подписчиков в Сети данное видео привело в восторг. Многие из них отметили выдающуюся гибкость стюардесс и их прекрасные формы.
Сотрудницы этой авиакомпании уже не в первый раз поражают пользователей своими способностями. Подобный ролик был записан ранее, однако трюк выполняла одна бортпроводница.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса рассказала о бесплатной услуге для пожилых на любом рейсе.