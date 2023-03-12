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1 час назад

Стюардессы выполнили трюк в салоне самолета и поразили пользователей Сети

Мира Маркина

На странице социальных сетей американской авиакомпании Southwest Airlines появился новый видеоролик, в котором бортпроводницы продемонстрировали всю свою грацию и гибкость.

На видеоролике, опубликованном в аккаунте авиакомпании видно, как три бортпроводницы, одетые в рабочую форму (обтягивающие короткие черные платья с яркой синей полоской) почти синхронно поворачиваются вниз головой в проходе воздушного лайнера и легким движением ног закрывают верхние багажные полки.

Подписчиков в Сети данное видео привело в восторг. Многие из них отметили выдающуюся гибкость стюардесс и их прекрасные формы.

Сотрудницы этой авиакомпании уже не в первый раз поражают пользователей своими способностями. Подобный ролик был записан ранее, однако трюк выполняла одна бортпроводница.

Стюардесса в мини выполнила трюк и поразила пользователей

Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса рассказала о бесплатной услуге для пожилых на любом рейсе.

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