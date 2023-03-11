Иностранные туристы в России получат электронную визу и платежную карту

О запуске электронных виз и платежных карт для иностранных туристов рассказала Татьяна Шаршавицкая, глава департамента развития туризма Минэкономразвития, в своем выступлении на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии. Ее слова передает ТАСС.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Воспользоваться электронной визой и платежными картами иностранные туристы смогут в уже 2023 году.

запустят в России в 2023 году. Об этом в субботу, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии, рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

"Иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом", - объяснила Татьяна Шаршавицкая.

Также она отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы приезжали туристы из стран Персидского залива и Китая.