Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Иностранные туристы в России получат электронную визу и платежную карту

Катя Кобышева

О запуске электронных виз и платежных карт для иностранных туристов рассказала Татьяна Шаршавицкая, глава департамента развития туризма Минэкономразвития, в своем выступлении на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии. Ее слова передает ТАСС.

Иностранные туристы в России получат электронную визу и платежную карту
Фото: unsplash.comunsplash.com

Воспользоваться электронной визой и платежными картами иностранные туристы смогут в уже 2023 году.

запустят в России в 2023 году. Об этом в субботу, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии, рассказала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая.

"Иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом", - объяснила Татьяна Шаршавицкая.

Также она отметила, что Россия заинтересована в том, чтобы приезжали туристы из стран Персидского залива и Китая.

Названы самые востребованные летом российские курорты

Ранее был раскрыт необычный способ, как сделать полет в эконом-классе комфортнее.

Новости путешествий,Татьяна Шаршавицкая,Российский союз туриндустрии,Минэкономразвития,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий