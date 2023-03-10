Раскрыт необычный способ, как сделать полет в эконом-классе комфортнее

Путешественник в TikTok раскрыл способ, как сделать полет в эконом-классе комфортнее и вызвал споры в сети. Об этом сообщает Mirror.
Мужчина под ником @ndainternet назвал свой лайфхак "первым классом для бедняков": блогер предлагает бронировать два соседних места на своем ряду, а за 45 минут до вылета вернуть билеты:
"Билеты возвратные, поэтому я получаю 100 процентов моих денег обратно".
По словам туриста, в 90% случаев авиакомпания не успевает продать оставшиеся билеты за 45 минут. Благодаря этому весь полет у вас есть возможность лететь без соседей.
Одни пользователи оценили находчивость автора лайфхака, другие же назвали его эгоистом:
"Вы думаете только о себе, возможно кому-то очень нужны эти билеты!".
Ранее "Рамблер" рассказывал о лайфхаках для спасения нервов в переполненном аэропорту.