Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
32 минуты назад

Три лайфхака, которые помогут уместить больше вещей в ручную кладь: видео

Диана Товсепова

Собираясь в путешествие, чаще всего мы испытываем стресс — стараемся все успеть и ничего не забыть.

Главная проблема в этом процессе — сбор чемодана. В маленький чемодан нужно уместить все, что может понадобиться в поездке, но его вместимость не бесконечна. А что если тариф авиакомпании разрешает брать с собой только сумку в ручную кладь? Как уместить в небольшую сумку все необходимые вещи?

Смотрите видео, чтобы узнать главные лайфхаки, которые понадобятся при сборах в путешествие, если ваш билет предусматривает только ручную кладь.

Как упаковать бутылку в чемодан, чтобы она не разбилась

Ранее мы писали о том, чем заняться в долгой дороге.

Лайфхаки,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий