Собираясь в путешествие, чаще всего мы испытываем стресс — стараемся все успеть и ничего не забыть.

Главная проблема в этом процессе — сбор чемодана. В маленький чемодан нужно уместить все, что может понадобиться в поездке, но его вместимость не бесконечна. А что если тариф авиакомпании разрешает брать с собой только сумку в ручную кладь? Как уместить в небольшую сумку все необходимые вещи?