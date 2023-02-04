Чем заняться в долгой дороге

Если вам предстоит многочасовой перелет, долгая дорога на машине или в поезде, не пугайтесь. Время может пролететь незаметно, если правильно его занять.

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Что поделать, чтобы не было скучно? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почистите папку с фотографиями на телефоне

Десятки тысяч фотографий на телефоне ждут своего часа, но вы все откладываете этот момент. Наведите порядок в своем телефоне, удалите сотни одинаковых снимков из галереи. Возможно, вам и не хватит всего пути на эту задачу. Цифровую уборку можно устроить и в ноутбуке. А если надоест, смотрите следующие пункты.

Сделайте разминку

Если вы летите уже много часов, пройдитесь по самолету. На высоте кровь "загустевает", поэтому надо регулярно двигаться. Можно поприседать в туалете, если вы стесняетесь делать упражнения при всех. В салоне машины тоже можно выполнить несложные упражнения для шеи, рук или глаз. А лучше — периодически останавливаться, чтобы подышать воздухом, постоять и размяться.

Поиграйте

Возьмите с собой в поездку UNO, если вы путешествуете не один, кроссворды или скачайте игру 2048 на телефон. Можно также поиграть в города или в "Крокодила" и привлечь в них незнакомых попутчиков. Общение с людьми не только прокачает ваши коммуникационные навыки, но и скрасит долгий путь.

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