Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Как упаковать бутылку в чемодан, чтобы она не разбилась

Мира Маркина

Очень часто из путешествий хочется привести традиционный местный напиток, но всегда есть страх, что бутылка с ним во время полета разобьется. Конечно, аккуратность сотрудников аэропорта не зависит от нас, но есть способы максимально обезопасить свой багаж.

Как упаковать бутылку в чемодан, чтобы она не разбилась
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как довезти бутылку вина или чего-нибудь еще в целости и сохранности? Рассказываем в материале "Рамблера".

Берите жесткий чемодан вместо тканевого

Багаж с прочными стенками из алюминия или поликарбоната гораздо надежнее для перевоза бутылок, чем тканевый чемодан или же спортивная сумка. С последним у вашего вина вообще нет шансов быть выпитым.

Купите защитный чехол

Во многих магазинах, где продают вино и другие алкогольные напитки, можно приобрести специальные защитные чехлы для перевозки бутылок в багаже. Они могут занять много места в чемодане, но зато, даже если что-то в полете разобьется, ваши остальные вещи не пострадают. Существуют также специальные чемоданы, чтобы перевозить в них алкогольные напитки в стекле, но вряд ли вы готовы платить за дополнительный багаж.

Обмотайте бутылку в вещах

Вместо защитных чехлов можно обмотать бутылку вещами. На дно и сверху положите самые плотные вещи, например, свитера и джинсы, чтобы создать дополнительную амортизацию при ударе. Можно использовать пупырчатую пленку, но берите побольше!

Чем заняться в долгой дороге

Не кладите рядом две бутылки

Складывая купленные бутылки с напитками, следите за тем, чтобы они были разделены друг от друга дополнительным слоем вещей. Иначе столкновения не избежать. Также опасно класть уже открытые бутылки: на большой высоте под давлением жидкости расширяются.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители