Как упаковать бутылку в чемодан, чтобы она не разбилась

Очень часто из путешествий хочется привести традиционный местный напиток, но всегда есть страх, что бутылка с ним во время полета разобьется. Конечно, аккуратность сотрудников аэропорта не зависит от нас, но есть способы максимально обезопасить свой багаж.

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Как довезти бутылку вина или чего-нибудь еще в целости и сохранности? Рассказываем в материале "Рамблера".

Берите жесткий чемодан вместо тканевого

Багаж с прочными стенками из алюминия или поликарбоната гораздо надежнее для перевоза бутылок, чем тканевый чемодан или же спортивная сумка. С последним у вашего вина вообще нет шансов быть выпитым.

Купите защитный чехол

Во многих магазинах, где продают вино и другие алкогольные напитки, можно приобрести специальные защитные чехлы для перевозки бутылок в багаже. Они могут занять много места в чемодане, но зато, даже если что-то в полете разобьется, ваши остальные вещи не пострадают. Существуют также специальные чемоданы, чтобы перевозить в них алкогольные напитки в стекле, но вряд ли вы готовы платить за дополнительный багаж.

Обмотайте бутылку в вещах

Вместо защитных чехлов можно обмотать бутылку вещами. На дно и сверху положите самые плотные вещи, например, свитера и джинсы, чтобы создать дополнительную амортизацию при ударе. Можно использовать пупырчатую пленку, но берите побольше!

Не кладите рядом две бутылки