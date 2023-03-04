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3 часа назад

3 лайфхака для спасения нервов в переполненном аэропорту

Мира Маркина

Представьте ситуацию: регистрация на рейс вот-вот закончится, а вы только что вошли в здание аэропорта. Спина покрывается испариной, ведь шанс опоздать на самолет становится все реалистичнее. А можно просто ненавидеть очереди и переживать каждый раз именно из-за них. В каких бы обстоятельствах вы ни оказались, вам пригодится шпаргалка от «Рамблера» по поведению в перегруженном аэропорту.

3 лайфхака для спасения нервов в переполненном аэропорту
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предварительные меры

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По статистике, в дневные часы аэропорты загружены пассажирами сильнее. Если вам неважно, в какое время суток совершить поездку, забронируйте билеты на ночной рейс или тот, что состоится ранним утром.

Есть возможность пройти регистрацию на рейс онлайн? Воспользуйтесь ей, чтобы сэкономить время пребывания в аэропорту. Услугу предоставляют не все авиакомпании. Если она все-таки есть, вы можете подтвердить свое намерение совершить полет выбранным рейсом (а в некоторых случаях еще и место выбрать), не выходя из дома – на сайте или в приложении перевозчика.

Сдать багаж после прохождения онлайн-регистрации можно самостоятельно на стойках drop off.

Кстати о багаже. Лететь с ручной кладью выгоднее еще и потому, что вам нет нужды заниматься ее сдачей в багажное отделение. В таком случае единственным препятствием между вами и полетной зоной будет досмотр.

Почему самолет могут вернуть в аэропорт вылета

Проходим досмотр быстро и комфортно

После паспортного контроля вас ожидает досмотр ручной клади. Первый совет – вспомните об убеждении автомобилистов (о крайней левой полосе) и встаньте в очередь как можно левее. Вытащите металлические предметы, технику и смартфоны из карманов и сумки в первую очередь. Планшет и ноутбук представитель службы безопасности может попросить включить – так сделайте это до того, как ваши вещи отправятся на ленту.

Второй совет – снимите обувь и верхнюю одежду сразу, положите их в контейнер, не дожидаясь просьбы представителя службы безопасности. Кстати будет лучше, если вы наденете ботинки или туфли, не требующие тщательной шнуровки.

Готовимся к полету

Захотелось в туалет? Чтобы не стоять в длинной очереди в первую уборную, пройдите еще немного. Это же правило действует и на выходе из самолета.

Последний наш совет связан не столько с экономией времени, сколько с защитой ваших нервов. Когда начнется посадка, не спешите. На время вылета это никак не повлияет. Если вы уже находитесь рядом с нужным выходом, то спокойно войдете в самолет (или транзитный автобус) без толчеи. Без вас не улетят.

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