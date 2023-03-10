В Абхазию из России можно будет поехать по "единому" билету

У путешественников из России вновь появится возможность съездить в Абхазию по "единому" билету. Сообщение об этом было опубликовано на сайте РЖД.

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Мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию и обратно возобновятся с 30 апреля 2023 года. Билеты можно приобрести уже сейчас.

По сообщению пресс-службы Минтранса РФ, пассажиры, которые взяли билеты в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум, смогут сделать пересадку прямо в аэропорту Сочи или на железнодорожном вокзале Адлера и добраться до конечной точки маршрута на комфортабельном автобусе.

Стоимость билета из Сочи до Гагры составит 582 рубля, до Пицунды - 643 рубля, до Гудауты - 675 рублей, до Нового Афона - 749 рублей, до Сухума - 806 рублей.

Воспользоваться "единым" билетом можно будет до 30 сентября 2023 года.