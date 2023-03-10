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5 минут назад

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов на популярный курорт в мае

Мира Маркина

Эксперты портала TourDom рассказали о повышении цен на перелеты в Анталью и Стамбул в мае.

Россиян предупредили о подорожании билетов на популярный курорт
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным издания, улететь из Москвы в Анталью в период с 6 по 9 мая туристы смогут минимум за 45 тысяч рублей туда-обратно на человека. За багаж придется доплатить еще 10 тысяч рублей.

При этом в низкие даты билеты в Анталью обойдутся в 15 тысяч рублей туда-обратно. Такое предложение доступно в период с 11 по 18 марта.

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Авиабилеты из Москвы в Стамбул также выросли в цене. На вторые майские праздники самая доступная цена стартует от 52 тысяч рублей туда-обратно на человека. За багаж придется доплатить еще около пяти тысяч рублей.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне начали скупать туры в Турцию после землятресения.

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