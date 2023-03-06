«Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный у россиян город в Турции

Стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Даламаном. Рейсы будет осуществлять крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» . Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что прямые рейсы из столицы стартуют 6 апреля. До 27 числа того же месяца они будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. А начиная с 27 апреля полеты будут осуществляться на ежедневной основе.