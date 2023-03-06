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56 минут назад

«Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный у россиян город в Турции

Катерина Саломе

Стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Даламаном. Рейсы будет осуществлять крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот». Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«Аэрофлот» возобновит рейсы в популярный у россиян город в Турции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что прямые рейсы из столицы стартуют 6 апреля. До 27 числа того же месяца они будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. А начиная с 27 апреля полеты будут осуществляться на ежедневной основе.

Россияне начали скупать туры в Турцию после землетрясения

«Подробное расписание и билеты уже на сайте», — сообщили в компании.

Ранее мы писали о том, что популярный курорт возобновит прямые рейсы в Россию.

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