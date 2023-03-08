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45 минут назад

Названы страны, где предпочитают зимовать россияне

Катя Кобышева

Зимой многие предпочитают надолго уезжать в теплые страны. Куда чаще всего отправляются россияне в холодное время года, стало известно из исследования МТС Travel, которое было направлено в редакцию «Ленты.ру».

Названы страны, где предпочитают зимовать россияне
Фото: UnsplashUnsplash

По данным исследования, впервые за три года в рейтинг самых популярных стран для длительных путешествий попали Индонезия и Индия. Но чемпионом все равно стал Таиланд. Второе и третье место заняли Турция и ОАЭ, а четвертое и пятое достались Индонезии и Индии, эти две страны вытеснили из рейтинга Испанию и Германию. Также в список популярных стран попал Вьетнам. В целом, согласно исследованию, число россиян, которые решили организовать себе зимовку в других странах выросло на 12 процентов.

В статистику попали поездки длительностью от трех недель и выше, которые завершились до наступления календарной весны. Всего примерно 10 процентов россиян выбирают такие поездки, большинство (45 процентов) едут в отпуск зимой не более чем на одну неделю.

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