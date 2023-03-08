Названы страны, где предпочитают зимовать россияне

Зимой многие предпочитают надолго уезжать в теплые страны. Куда чаще всего отправляются россияне в холодное время года, стало известно из исследования МТС Travel, которое было направлено в редакцию «Ленты.ру» .

По данным исследования, впервые за три года в рейтинг самых популярных стран для длительных путешествий попали Индонезия и Индия. Но чемпионом все равно стал Таиланд. Второе и третье место заняли Турция и ОАЭ, а четвертое и пятое достались Индонезии и Индии, эти две страны вытеснили из рейтинга Испанию и Германию. Также в список популярных стран попал Вьетнам. В целом, согласно исследованию, число россиян, которые решили организовать себе зимовку в других странах выросло на 12 процентов.