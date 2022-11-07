Сколько стоит перезимовать в Турции

Трескучие морозы и слякотные оттепели многим наверняка навевали мысль о зимовке в теплых станах, где не нужно надевать тонну одежды за раз, чтобы не замерзнуть, едва высунув нос на улицу. Но прежде чем принимать такое решение, нужно подготовиться, в первую очередь материально.

"Рамблер" рассказывает, на какие траты нужно рассчитывать тем, кто хочется на зиму перебраться в Турцию.

Жилье

В последние несколько месяцев аренда жилья существенно выросла. Если раньше можно было снять апартаменты в курортным городе за 200-300 евро, то сейчас нужно приготовить минимум 1000 евро.

В Стамбуле дороже, а в небольших городах, удаленных от моря, дешевле.

Айдат

Это плата за инфраструктуру, которая есть в вашем доме. Чем выше уровень жилья, тем дороже. Разброс цен довольно большой, от 20 долларов за скромные апарты до 500 долларов за элитный пентхаус.

Электричество

Если в квартире газовая плита, счет за электричество может быть около 8 долларов в месяц. С электрической плитой сумма возрастает до 35 долларов.

Вода

Стоимость будет сильно зависеть от расхода, чем больше воды вы тратите, тем больше придется платить. В среднем на семью из двух человек траты составят около 6-8 долларов в месяц.

Интернет и мобильная связь

Как и в России, цена будет зависеть от трафика и других условий. Но при скромном потреблении можно рассчитывать на 10 долларов месяц за интернет и столько же за мобильную связь.

Еда

Если в основном покупать продукты на рынках и в супермаркетах, то можно уложиться примерно в 110 долларов. Еда в кафе и ресторанах обойдется дороже.

Итого