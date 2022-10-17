На какое побережье Турции ехать в октябре

Турция — одна из любимых россиянами стран. Здесь тепло, вкусно, весело, изобильно и очень душевно, поэтому сюда так приятно возвращаться. "Рамблер" рассказывает, какие турецкие курорты стоит выбрать в октябре, чтобы было комфортно не только гулять, но и купаться в море.

Фото: Unsplash Unsplash

Алания

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Температура воздуха: +26

Температура воды: +26…+28 — в начале месяца, +25 — в конце

Средиземное море остается относительно теплым до конца октября, но если в начале месяца купаться в нем будет комфортно почти всем, то в конце зайти в воду решатся не все. Этот курорт нередко называют средиземноморской ривьерой. Кстати, знаменитый пляж Клеопатры с лазурно-голубой водой и белоснежным песком находится именно в Алании. По легенде, уникальный египетский песок сюда привез Марк Антоний, который так любил Клеопатру, что решил подарить ей целый пляж, море и все вокруг.

Сиде

Температура воздуха: +26,5

Температура воды: +26…+28 — в начале месяца, +25 — в конце

Еще один древний город, одним из символов которого считается храм Аполлона возле гавани. От античного храма до наших дней сохранились только мраморные колонны, но и этого достаточно, чтоб представить, каким великолепным было сооружение. Еще здесь можно посидеть на ступеньках амфитеатра, в котором во втором веке могли собираться до 15 тысяч человек.

Белек

Температура воздуха: +26

Температура воды: +26…+27 — в начале месяца, +24…+25 — в конце

Пляжи, термальные источники и поля для гольфа — вот что привлекает сюда туристов. Семьи с детьми идут в аквапарки, любители античности ездят по развалинам — амфитеатр, колоннады Перге, храм Аполлона. Если эти места для вас слишком "туристические", съездите погулять к водопадам Куршунлу и подышать чистейшим воздухом в сосновые леса.

Кемер

Температура воздуха: +23

Температура воды: +26 — в начале месяца, +24 — в конце

Пляжи здесь галечные, если бережете стопы, возьмите с собой специальные тапочки. Здесь можно погулять по национальному парку Олимпос-Бейдаглары, подняться на вершину горы Тахталыдаг по канатке, побродить по развалинам Фазелиса и посмотреть на языки пламени, вспыхивающие на горе Янарташ в местах, где выходит природный газ.

Мармарис

Температура воздуха: +24

Температура воды: +24…+25 — в начале месяца, +22…+23 — в конце

Если хотите жить непосредственно в городе, имейте в виду, что вдоль побережья проходит одна из центральных улиц. Это значит, что у отелей первой линии нет собственного пляжа и придется ходить на городской, как минимум через дорогу. Если хотите сэкономить и не против ежедневных прогулок до пляжа, можно выбрать отель не на первой линии, а чуть дальше. Если наличие собственного пляжа у отеля для вас принципиально важно, внимательно читайте описание, когда будете выбирать отель. Здесь и горы, и сосны, и знаменитая улица баров, скучать вам точно не придется. Кстати, не забудьте пляжные тапочки, заход в море специфический, либо просто будьте осторожны и не торопитесь, пока не привыкните.

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