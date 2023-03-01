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11 минут назад

Женщина прорвалась в кабину пилотов, потому что устала ждать напиток

Мария Каткова

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Джексонвилла в Вашингтон, экстренно сел в аэропорту по пути следования из-за буйной пассажирки. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина прорвалась в кабину пилотов из-за напитка
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Женщина попросила стюардесс принести ей алкогольный напиток. Спустя несколько минут она начала кричать и требовать, чтобы напиток принесли, как можно скорее. Из-за долгого ожидания она решила пробраться в кабину пилотов.

Экипаж и пассажиры не дали девушке пробраться в кабину пилотов. Самолет совершил экстренную посадку, после чего дебоширку увела полиция.

Что делают в самолете с очень буйными дебоширами

Позднее стало известно, что девушку наказывать не стали. Снять с нее обвинения помог адвокат. Как рассказала девушка, все произошедшее было недоразумением: она шла в туалет, а не в кабину к пилотам.

Ранее сообщалось, что пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета.

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