Женщина прорвалась в кабину пилотов из-за напитка

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Джексонвилла в Вашингтон, экстренно сел в аэропорту по пути следования из-за буйной пассажирки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Женщина попросила стюардесс принести ей алкогольный напиток. Спустя несколько минут она начала кричать и требовать, чтобы напиток принесли, как можно скорее. Из-за долгого ожидания она решила пробраться в кабину пилотов.

Экипаж и пассажиры не дали девушке пробраться в кабину пилотов. Самолет совершил экстренную посадку, после чего дебоширку увела полиция.