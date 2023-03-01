Женщина прорвалась в кабину пилотов из-за напитка

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Джексонвилла в Вашингтон, экстренно сел в аэропорту по пути следования из-за буйной пассажирки. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина попросила стюардесс принести ей алкогольный напиток. Спустя несколько минут она начала кричать и требовать, чтобы напиток принесли, как можно скорее. Из-за долгого ожидания она решила пробраться в кабину пилотов.
Экипаж и пассажиры не дали девушке пробраться в кабину пилотов. Самолет совершил экстренную посадку, после чего дебоширку увела полиция.
Позднее стало известно, что девушку наказывать не стали. Снять с нее обвинения помог адвокат. Как рассказала девушка, все произошедшее было недоразумением: она шла в туалет, а не в кабину к пилотам.
Ранее сообщалось, что пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета.