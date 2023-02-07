Что делают в самолете с очень буйными пассажирами

Авиадебоширы — распространенное явление в самолетах. Чаще всего они появляются летом, в период отпусков. Люди употребляют много алкоголя перед перелетом, а потом начинают вести себя неприемлемо.
Если дебошир представляет опасность для пассажиров, самолет могут даже экстренно посадить. В таком случае ему придется заплатить не только штраф, но и оплатить экстренную посадку самолета. О том, что еще делают с очень буйными пассажирами в самолете —- в материале “Рамблера”.
Если бортпроводники видят буйного пассажира, то ему сначала выносят устное предупреждение. Пассажира просят сесть на место и прекратить вести себя неподобающе. Стюардессы вежливо общаются с человеком, но дают ему шанс на исправление, а также предлагают ему успокаивающие напитки.
Если пассажир не успокаивается, бортпроводник идет к пилоту, который выдает человеку письменное предупреждение. Там написано о том, что пассажир может представлять опасность для других людей, летящих в самолете. И если он не успокоится, то к нему может быть применена сила. Пассажир обязан ее подписать и сохранить, но предупреждение выдается в двух копиях.
На большинстве рейсов, особенно международных, есть сотрудники авиационной безопасности, которые помогают в случае с авиадебоширами. Если пассажир угрожает членам экипажа или другим пассажирам, сотрудник авиационной безопасности помогает силой обезвредить его. Иногда в таком случае с буйным пассажиром обращаются стюардессы и бортпроводники.
Для буйных пассажиров на борту есть мягкие наручники, которые помогают связать пассажира, а также специальные ремни безопасности, которыми дебошира пристегивают к креслу.
Пилот самолета может принять решение об аварийной посадке, если авиадебошир не может успокоиться после всех принятых мер. В таком случае совершается экстренная посадка, а пассажира передают правоохранительным органам. При этом, пилот не может оставить человека в стране, гражданином которой он не является — в таком случае наказание и штрафы его ждут только в том случае, если он вернется на родину.