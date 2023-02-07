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4 часа назад

Что делают в самолете с очень буйными пассажирами

Мария Каткова

Авиадебоширы — распространенное явление в самолетах. Чаще всего они появляются летом, в период отпусков. Люди употребляют много алкоголя перед перелетом, а потом начинают вести себя неприемлемо.

Что делают в самолете с очень буйными пассажирами
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если дебошир представляет опасность для пассажиров, самолет могут даже экстренно посадить. В таком случае ему придется заплатить не только штраф, но и оплатить экстренную посадку самолета. О том, что еще делают с очень буйными пассажирами в самолете —- в материале “Рамблера”.

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Устное предупреждение

Если бортпроводники видят буйного пассажира, то ему сначала выносят устное предупреждение. Пассажира просят сесть на место и прекратить вести себя неподобающе. Стюардессы вежливо общаются с человеком, но дают ему шанс на исправление, а также предлагают ему успокаивающие напитки.

Письменное предупреждение от пилота

Если пассажир не успокаивается, бортпроводник идет к пилоту, который выдает человеку письменное предупреждение. Там написано о том, что пассажир может представлять опасность для других людей, летящих в самолете. И если он не успокоится, то к нему может быть применена сила. Пассажир обязан ее подписать и сохранить, но предупреждение выдается в двух копиях.

Помощь сотрудника безопасности

На большинстве рейсов, особенно международных, есть сотрудники авиационной безопасности, которые помогают в случае с авиадебоширами. Если пассажир угрожает членам экипажа или другим пассажирам, сотрудник авиационной безопасности помогает силой обезвредить его. Иногда в таком случае с буйным пассажиром обращаются стюардессы и бортпроводники.

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Для буйных пассажиров на борту есть мягкие наручники, которые помогают связать пассажира, а также специальные ремни безопасности, которыми дебошира пристегивают к креслу.

Экстренная посадка

Пилот самолета может принять решение об аварийной посадке, если авиадебошир не может успокоиться после всех принятых мер. В таком случае совершается экстренная посадка, а пассажира передают правоохранительным органам. При этом, пилот не может оставить человека в стране, гражданином которой он не является — в таком случае наказание и штрафы его ждут только в том случае, если он вернется на родину.

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