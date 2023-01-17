Пассажир удивился "абсурдной роскоши" в первом классе самолета

Пассажир самолета British Airways, следовавшего из Нью-Йорка в Лондон, бесплатно попал в первый класс и рассказал об увиденном. Подробностями мужчина поделился с Business Insider.

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Так, последний час перед посадкой пассажир провел в отдельном зале ожидания с новым ремонтом, где ему предложили бесплатный завтрак и напитки. Затем сотрудники аэропорта сами предупредили мужчину о начале посадки и проводили к выходу.

В самолете, в первую очередь, пассажир удивился просторному месту с двумя окнами. Также ему выделили личный шкаф, предоставили туалетные принадлежности в сумке и горячее ароматизированное полотенце. А перед взлетом мужчине предложили переодеться в пижаму и тапочки, и спустя некоторое время ему предоставили обширное меню для заказа завтрака.

"Я был очень впечатлен ресторанной обстановкой. Мой стол был накрыт белой льняной скатертью, несколькими наборами столового серебра и отдельными емкостями для соли и перца", — поделился автор.

Во время полета он также посмотрел фильм на сенсорном экране с удобными наушниками.

Мужчина отметил много плюсов такого перелета, однако он добавил, что не готов переплачивать за это тысячи долларов.