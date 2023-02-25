Самые знаменитые дома с привидениями

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Замок Бриссак – один из самых древних, красивых и интересных строений средневековой эпохи. Он был заложен еще в XI веке Фульком Нерра, графом Анжуйским. В 1434 году его приобрел Пьер де Брезе, занимавший пост министра при Карле VII и Людовике XI. А в 1502 году замок купил Рене де Коссе, и до нашего времени он остается в собственности семьи Коссе-Бриссак. Срочная продажа средневековой твердыни связана с жуткой историей семьи де Брезе. В 1462 году Жак де Брезе женился на Шарлотте де Валуа, единокровной сестре короля Людовика XI. Как рассказывают предания, между супругами никогда не было большой любви. Жак предпочитал проводить время на охоте и заниматься хозяйством, тогда как Шарлотта, привыкшая к столичному быту, не могла жить без романтики и страсти. Ночью 31 мая 1477 года преданный слуга разбудил хозяина и сообщил об измене жены. Жак с фамильным мечом в руке ворвался в покои супруги, где обнаружил Шарлотту в объятиях другого мужчины. В приступе гнева он буквально разделал на части любовников, нанеся им более 100 ударов мечом! Посетители замка утверждают, что окровавленный призрак Шарлотты в зеленом платье до сих пор гуляет по древним коридорам