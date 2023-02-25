Самые знаменитые дома с привидениями

Развитие науки не смогло полностью победить суеверия среди людей. Вокруг нас, как и тысячелетия назад, практикуют тайные знания маги, гадалки и экстрасенсы. Интернет вместо слухов и сказок стал настоящей копилкой видеороликов с привидениями, паранормальными явлениями и пришествиями инопланетян. Режиссеры год за годом пытаются привлечь зрителей, рассказывая страшные истории с экранов кинотеатров. Даже туристические гиды не прочь познакомить путешественников мистическими местами и загадочными историями. Впрочем, для туристов посещение «дома с привидениями» может стать той самой запоминающейся изюминкой, которой людям порой не хватает в повседневной жизни. Специально для любителей пощекотать нервы самые знаменитые мистические дома в мире – в галерее «Рамблера».