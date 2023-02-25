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1 час назад

Самые знаменитые дома с привидениями

Екатерина Сурина

Развитие науки не смогло полностью победить суеверия среди людей. Вокруг нас, как и тысячелетия назад, практикуют тайные знания маги, гадалки и экстрасенсы. Интернет вместо слухов и сказок стал настоящей копилкой видеороликов с привидениями, паранормальными явлениями и пришествиями инопланетян. Режиссеры год за годом пытаются привлечь зрителей, рассказывая страшные истории с экранов кинотеатров. Даже туристические гиды не прочь познакомить путешественников мистическими местами и загадочными историями. Впрочем, для туристов посещение «дома с привидениями» может стать той самой запоминающейся изюминкой, которой людям порой не хватает в повседневной жизни. Специально для любителей пощекотать нервы самые знаменитые мистические дома в мире – в галерее «Рамблера».

1/9 Экстравагантный дом семьи Винчестеров – потомков создателя знаменитой винтовки – был построен в 1884 году. По легенде, Сара Винчестер возвела этот огромный особняк после скоропостижной смерти супруга Уильяма, сына Оливера Винчестера. Идею женщине подсказал медиум Алан Кунс, который «пообщался с духом ее покойного мужа». Призрак Уильяма сообщил, что на семье лежит проклятие. Духи убитых из винтовки «Винчестер» уже забрали их единственную дочь, самого Уильяма и скоро заберут и Сару, если она не построит огромный дом, способный вместить мстительных духов. В итоге на строительство и ремонт особняка ушли все средства Винчестеров. После смерти Миссис Винчестер 5 сентября 1922 года, в ее личном сейфе были обнаружены только пряди волос покойной дочери и мужа. В настоящее время в доме насчитывается около 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц. В комнатах 2000 дверей, 450 дверных проемов, около 10000 окон (до наших дней сохранились витражные окна), 47 каминов и один душ
Фото: Wikipedia commons
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2/9 Когда архитекторы проектировали гостиницу Grand Hyatt Taipei Hotel на острове Тайвань, то не задумывались, что этот дорогой отель станет прибежищем духов. В прошлом на месте Grand Hyatt была печально известная тюрьма, где во время Второй Мировой войны пытали и убивали политзаключенных, которых сюда свозили со всего Китая. Первые сведения о призраках, что повадились отдыхать в дорогой гостинице, стали сообщать работники отеля. Коридоры этого шикарного места наполнили жуткие звуки: голоса, шаги, звон бокалов. Источник потустороннего шума так и не нашли. Затем появились свидетельства о призрачных образах, которые мелькали в зеркалах номеров гостиницы. Несмотря на ужасы, которые происходят в стенах отеля, Grand Hyatt просто забит путешественниками, желающими основательно пощекотать себе нервы
Фото: Wikipedia commons
3/9 Неподалеку от посольства Туниса, где некогда проживал Лаврентий Берия, некоторые жители сталкиваются с необычным звуковым эффектом. На углу, образованном Малой Никитской и Вспольным переулком, можно явственно услышать шуршание шин старинного автомобиля. Судя по звукам, машина останавливается напротив дома Берии, хлопает дверца и слышны шаги, но при этом никого не видно. Похоже, что даже после смерти призрак одного из самых страшных людей той эпохи продолжает наводить ужас на москвичей
Фото: РИА Новости
4/9 Замок Бриссак – один из самых древних, красивых и интересных строений средневековой эпохи. Он был заложен еще в XI веке Фульком Нерра, графом Анжуйским. В 1434 году его приобрел Пьер де Брезе, занимавший пост министра при Карле VII и Людовике XI. А в 1502 году замок купил Рене де Коссе, и до нашего времени он остается в собственности семьи Коссе-Бриссак. Срочная продажа средневековой твердыни связана с жуткой историей семьи де Брезе. В 1462 году Жак де Брезе женился на Шарлотте де Валуа, единокровной сестре короля Людовика XI. Как рассказывают предания, между супругами никогда не было большой любви. Жак предпочитал проводить время на охоте и заниматься хозяйством, тогда как Шарлотта, привыкшая к столичному быту, не могла жить без романтики и страсти. Ночью 31 мая 1477 года преданный слуга разбудил хозяина и сообщил об измене жены. Жак с фамильным мечом в руке ворвался в покои супруги, где обнаружил Шарлотту в объятиях другого мужчины. В приступе гнева он буквально разделал на части любовников, нанеся им более 100 ударов мечом! Посетители замка утверждают, что окровавленный призрак Шарлотты в зеленом платье до сих пор гуляет по древним коридорам
Фото: DPA/TACC
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5/9 Деловой центр Joelma Building в столице Бразилии Сан-Паулу в 1974 году стал эпицентром ужасной трагедии. В результате сильнейшего пожара здание полностью выгорело за 4 часа. В огне погибли 189 человек, 345 получили ранения. По мнению старожилов, в трагедии Joelma Building виноваты потусторонние силы. Раньше на месте делового центра находился частный дом, где в 1948 году произошло жестокое убийство. 26-летний профессор химии по имени Пол Кэмпбелл по неизвестной причине застрелил мать и двух сестер, закопал тела в яме на заднем дворе дома, после покончил жизнь самоубийством. Никаких записок преступник не оставил. Местные жители уверены, что причиной обоих происшествий стал портал в мир мертвых. Даже сейчас служащие компаний, занимающих офисные помещения в деловом центре, иногда слышат топот и крики погибших
Фото: legion-media.ru
6/9 Староновая синагога – одна из старейших в Европе действующая синагога, расположенная в Праге, в квартале под названием Йозефов. Была возведена в последней трети XIII века королевскими каменщиками, работавшими неподалеку на строительстве Анежского монастыря. Со Староновой синагогой связано много легенд. Считается, что на чердаке синагоги живет голем. По легенде, существо создал раввин Йехуда Лев Бен Бецалель для защиты местных евреев. Однажды он забыл усыпить голема и тот убил множество мирных жителей. С тех пор существо заперли на чердаке и запретили вход туда. В годы Второй мировой войны немецкий офицер попытался подняться в обитель голема и исчез
Фото: Wikipedia commons
7/9 Маяк Point Hicks Lighthouse – визитная карточка Национального парка Кроаджинголонг в Австралии. В середине прошлого века в нем пропал смотритель. Несмотря на все поиски, мужчину так и не нашли. Через пару лет новый смотритель маяка рассказал, что стал слышать по ночам шаги и тяжелое дыхание, при этом он был уверен, что находился в маяке совершенно один. Местные жители сразу заговорили о потусторонних силах. Так родилась легенда о призраке смотрителя маяка, а само местечко облюбовали охотники за привидениями
Фото: Wikipedia commons
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8/9 Отель The Stanley хорошо известен поклонникам творчества Стивена Кинга. Именно им вдохновлялся писатель, когда работал над романом «Сияние». Отель был построен в 1907-1910 годы изобретателем Фриланом Оскаром Стэнли. В 1911 году в номере 217 произошел взрыв, в результате которого пострадала горничная Элизабет Уилсон. Женщина выжила, руководство отеля даже оплатило ей лечение. Тем не менее, многие верят, что ее призрак до сих пор бродит по коридорам отеля. Также отель предлагает посетителям пожить в номерах 407, 428, 1302 и 217, что славятся повышенной паранормальной активностью. Где здесь маркетинг, а где правда – решайте сами
Фото: legion-media.ru
9/9 Эдинбургский замок - древняя крепость на Замковой скале в центре шотландской столицы. Замок был основан в 1139 году, и его стены видели множество трагедий. Крепость открыта для посещения и является главной туристической достопримечательностью Эдинбурга. По слухам, посетители не раз встречали в стенах замка призраков. Там видели обезглавленного барабанщика, тощего волынщика, несколько французских пленников, свору собак-привидений, безымянного старика в сюртуке и треуголке и других таинственных персонажей
Фото: Wikipedia commons
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