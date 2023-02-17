Стала известна стоимость отдыха в ОАЭ в феврале

Россиянам рассказали, сколько будет стоить отдых в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале. Данными поделился портал TourDom.

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По сообщению портала, на период с 19 по 26 февраля вырос стоимость туров в ОАЭ выросла в полтора раза, если сравнивать с тем же периодом в 2022 году. В 2023 году отдых обойдется в 238,9 тысячи рублей.

Чаще всего россияне выбирают пятизвездочные отели на острове Пальма Джумейра в Дубае. Так, стоимость десяти дней отдыха в отеле Nh Collection Dubai The Palm составит 240 тысяч рублей на двоих, если брать вылет на 21 февраля. В эту сумму включены завтраки. Аналогичный тур, но с проживанием в отеле Royal Central The Palm будет стоить около 236 тысяч рублей.

Эксперты отметили, что в других эмиратах отдых может быть дешевле. Так, в пятизвездочном отеле The Cove Rotana Resort, расположенном в Рас-аль-Хайме, можно отдохнуть десять дней вдвоем за 191 тысячу рублей, а в Miramar Al Aqah Beach Resort, который находится в Фуджейре, те же десять дней на двоих будут стоить 200 тысяч рублей на двоих.