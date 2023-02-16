Что такое "токсичные" туры и зачем люди их берут

Слово "токсичный" стало словом года в 2018 году, тогда его применяли в основном к людям и человеческим взаимоотношениям. Но со временем сфера употребления этого слова расширилась.

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"Рамблер" рассказывает, какие туры называют "токсичными" и почему они так популярны.

На самом деле это еще одно название довольно популярного черного туризма или туризма катастроф. Эти термины уж прижились в обиходе, а вот выражение "токсичный туризм" пока кажется новым, что неизменно привлекает новых людей.

Какие туры можно назвать токсичными

Во-первых, это поездки в места, которые в буквальном смысле были отравлены. Например, в Припять или Хиросиму. Но если в Припять и окрестность Чернобыльской АЭС ехать все еще опасно, то в Хиросиме для путешественников и местных жителей подготовили всю инфраструктуру. Тем не менее не все места в Японии готовы принимать туристов. Одно из них - остров Ганкаджима (или Хасима). В строгом смысле это не остров, а риф, совершенно не пригодный для жизни. Но когда там нашли богатые залежи угля, там не только построили жилье, но даже искусственно увеличили площадь. Последний человек отсюда уехал в 1974 году, после того как добыча угля прекратилась