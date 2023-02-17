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1 час назад

Россиянин отправится в "самый экстремальный поход в стране"

Мира Маркина

Житель Якутии Дугуйдан Винокуров планирует 800-километровый поход на лошадях. По его словам, это "самый экстремальный поход в стране", пишет портал "ЯСИА".

Россиянин отправится в "самый экстремальный поход в стране"
Фото: PxherePxhere

Поход начнется 22 февраля. Винокуров вместе с представителями Русского географического общества поедет по старому Колымскому тракту до поселка Сеймчан. Участники похода называют свой маршрут "Дорогой предков".

Винокурова и его компаньонов благословили духовные лица, а также представители администрации Якутии. В числе последних был заместитель председателя правительства республики Сергей Местников.

Чек-лист: что взять в поход, если идете  в первый раз

Два года назад Винокуров вместе с зятем — коневодом Мичилом Неустроевым — устраивали аналогичный конный поход "От Полюса холода до Белокаменной". Одной из их целей было установить мировой рекорд и доказать, нет лошадей выносливее, чем якутские.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно выбрать экипировку для похода.

Новости путешествий,Сергей Местников,Русское географическое общество,
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