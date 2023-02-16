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2 часа назад

Выяснилось, как подорожал летний отдых в российских санаториях

Диана Товсепова

Российские санатории сейчас пользуются повышенным спросом. Отдых в здравницах юга России летом 2023 года будет на

Выяснилось, как подорожал летний отдых в российских санаториях
Фото: PxherePxhere

15-20 процентов дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает Profi.Travel.

С такой популярностью санатроиев, какая наблюдается уже сейчас, к середине марта мест в хороших санаториях Кавказских минвод и Сочи не останется. Об этом говорит председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Эксперты также отмечают, что рост цены туристов не пугает и они продолжают бронировать самолеты. Спрос увеличивается, потому что для многих россиян заграница "закрыта", а качественные санатории в РФ на расхват.

Как отметил CEO сервиса онлайн-бронирования курортных отелей и санаториев "Курорт-Эксперт" Юрий Ящук, курортные объекты в Крыму также будут встречать туристов за счет социальных программ и скидок.

Популярный курорт оказался под угрозой из-за оттока россиян

Ранее мы писали о том, что составлен рейтинг самых раздражающих вещей на курортах России.

Новости путешествий,Дмитрий Богданов,
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