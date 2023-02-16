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1 час назад

На Бали туристов не пустят на известную достопримечательность

Диана Товсепова

Власти Индонезии ограничить посещение священной горы Батур — действующего вулкана, считающегося местом обитания Бога Брахмы. Об этом заявили западные СМИ.

На Бали туристов не пустят на известную достопримечательность
Фото: PxherePxhere

Губернатор Бали Вайан Костер считает, что туристам больше не стоит свободно посещать этот район острова или подниматься на вершину священной горы, тем более, что многие путешественники приезжают на мотоциклах. По словам губернатора, такое недопустимо.

Такую точку зрения поддерживают религиозные лидеры, настаивающие на запрет на посещение священных гор для туристов.

Местные жители поддерживают идею и отмечают, что сами, в отличие от туристов, соблюдают ритуалы, посещая религиозные места.

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Ранее мы писали о том, почему Бали называют магическим островом.

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