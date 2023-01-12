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2 часа назад

"Думала, что умру": россиянка о ретрите на Бали

Мира Маркина

Туристка из России отправилась на ретрит на Бали и пожалела. Своей историей девушка поделилась в разговоре с "Лентой.ру".

По словам путешественницы, большинство туристов посещают Бали ради просветления, трансформаций и поиска смысла жизни. Россиянка не стала исключением:

"Вот и я подумала, что было бы неплохо сходить на какой-то ретрит. Я выбрала однодневную випассану, которая проводилась в деревне Убуд. Она знаменита тем, что там живут йоги, веганы и сыроеды".

Но випассана стала для туристки "худшим опытом в жизни". Практика началась в пять утра и закончилась в десять вечера. По приезде в Убуд люди сдавали телефоны, давали обет молчания и весь день медитировали.

Однако состояние туристки ухудшилось во время обеда:

"За два-три часа до окончания ретрита я начала ужасно себя чувствовать. Меня тошнило, а живот болел с такой силой, что я не могла ни стоять, ни сидеть, ни лежать".

Девушка обратилась к наставнику с просьбой отпустить ее домой, но он ответил отказом, заявив:

"Я вижу, что у тебя сейчас все пройдет. Из тебя так выходят обиды, это нормально".

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Позже россиянка осознала, что подхватила во время випассаны сильнейшую кишечную инфекцию:

"Меня тошнило всю ночь, я думала, что умру, — У меня поднялась температура, следующие два дня я просто не могла встать с кровати. Таких болей я никогда в жизни не испытывала".

В заключение туристка посоветовала людям, желающим опробовать випассану, тщательно выбирать наставника и крайне внимательно относиться к предлагаемой еде и воде. Также россиянка рекомендовала чаще мыть руки и взять с собой препараты против отравления.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристам разъяснили детали нового закона на Бали.

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