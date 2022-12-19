Индонезийский остров Бали стал популярным направлением для желающих отдохнуть и перезагрузиться. Многие считают, что остров обладает особой энергетикой. Блогер Chiko_travel рассказала о традициях Бали, которые во многом сформировали представление о "магии" этого острова.

Балийцы очень религиозны, они верят во множество уникальных духов, которые часто даже не встречаются в индийском иудаизме, поэтому Бали также называют островом "тысячи храмов". Когда балийцы строят новый дом, они возводят свой семейный храм, площадь которого часто превышает размер построенного жилища. В среднем за свою жизнь каждый балиец строит около четырех храмов.