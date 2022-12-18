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1 час назад

Почему стоит посетить Оман: видео

Катерина Саломе

Присмотритесь к Оману, если хотите познакомиться с традиционной культурой Востока. Для граждан России есть возможность находиться в стране 10 дней без визы, если целью поездки является туризм.

В Омане правит султан, а большинство жителей страны очень богаты, поэтому здесь очень низкий уровень преступности. Султанат Оман занимает второе место в мире по безопасности. Но важно помнить, что Оман является мусульманской страной с традиционными ценностями, поэтому перед посещением ознакомьтесь с местными правилами. В Омане расположено множество достопримечательностей и интересных мест, а значит каждый турист сможет найти себе занятие по душе.

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Подробнее о том, почему стоит поехать в Оман, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, какие опасности подстерегают туристов в Индии.

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