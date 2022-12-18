Присмотритесь к Оману, если хотите познакомиться с традиционной культурой Востока. Для граждан России есть возможность находиться в стране 10 дней без визы, если целью поездки является туризм.

В Омане правит султан, а большинство жителей страны очень богаты, поэтому здесь очень низкий уровень преступности. Султанат Оман занимает второе место в мире по безопасности. Но важно помнить, что Оман является мусульманской страной с традиционными ценностями, поэтому перед посещением ознакомьтесь с местными правилами. В Омане расположено множество достопримечательностей и интересных мест, а значит каждый турист сможет найти себе занятие по душе.