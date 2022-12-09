Египет в январе — стоит ли ехать? Погода и особенности отдыха

Вырваться из зимы в лето — мечта, если не миллионов, то многих. Исключение, пожалуй, составят лишь те, кто зимой отдает предпочтение зимним видам спорта и едет, например, в горы. Но на горных лыжах и сноубордах еще надо научиться кататься, а вот отдых на пляже получится с первого подхода.

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«Рамблер» рассказывает, стоит ли ехать в Египет в январе, какая там погода и к чему нужно быть готовым.

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Погода в Египте в январе

На самом деле в Египте в это время тоже зима, но, конечно же, далеко не такая, как в России. И если в нашей стране главная примета января — снег, то в Египте — ветер. Но многие именно за ним сюда едут, чтобы покататься на кайтах и виндсерфах.

Температура воздуха держится около 25 градусов по Цельсию, температура воды — 21-22 градуса по Цельсию. Не всем такая вода понравится, но если вы не фанат парного молока, то быстро привыкнете, а потом понравится.

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Дождей в январе практически не бывает, а вот темнеет рано. В четыре часа уже темно и никаких сумерек: солнце село — наступила ночь. И вот ночью может быть действительно прохладно, если планируете гулять вечерами, берите ветровку или даже тонкий пуховик.

Чем заняться в Египте

Зима — идеальное время для экскурсий. Вы посмотрите пирамиды, Сфинкса, съездите в Луксор без больших толп туристов и изнуряющей жары. А из Египта можно добраться даже до других стран, но такие поездки лучше планировать заранее, чтобы выбрать удобный курорт.

Главные курорты Египта

Дахаб

Не самое популярное место у тех, кто привык просто загорать и плавать. Сюда едут большие любители дайвинга, кайта и виндсерфа. Для последних двух видов крайне важен хороший ветер, и в январе действительно много подходящих дней. Идеальная возможность научиться управлять ветром и кататься по воде.

Шарм-эль-Шейх

Этот курорт защищен от ветра горами, поэтому здесь будет проще найти относительно безветренный отель. Многие находятся в бухтах, где также тихо. Если вы не большой поклонник многочасовых экскурсий, то можно взять маску и ласты и плавать — каждый день вы будете видеть удивительных рыб.

Хургада

Здесь также можно найти защищенные от ветра отели, но в целом в Хургаде на градус прохладнее, чем в Шарме. Сюда едут те, кто хочет посмотреть страну — пирамиды Гизы, Каир, Александрия, а не только отдыхать на пляже.

Макадди-бэй

Бухта неподалеку от Хургады, лучше защищена от ветра, но не так удалена от основных достопримечательностей, как Шарм-эль-Шейх.

Марса Алам

Этот курорт располагается южнее Хургады и температура воздуха здесь почти такая же, как в Шарм-эль-Шейхе. А вот температура воды здесь не ниже 24 градусов по Цельсию, благодаря особому рельефу морского дна. Правда здесь довольно ветрено, так что прежде чем вылезти из воды, нужно будет собраться с духом.

Таба

Идеальный курорт для тех, кто из Египта хочет съездить в Израиль и Иорданию. Эти страны будут открыты для туристов в 2023 году. Но такую поездку стоит запланировать заранее и забронировать отели в странах, которые вы захотите посетить.

Как правильно собрать чемодан

В первую очередь нужно решить, куда вы планируете ходить и ездить, и в зависимости от этого выбирать одежду и обувь. Возьмите несколько купальников и плавок, чтобы они успевали полностью просушиться. Не забудьте удобную обувь для пляжа и поездок на экскурсии — это разные пары. Если хотите съездить на пирамиды, берите кроссовки или удобные ботинки.

Что привезти из Египта

В самых популярных туристических местах вас будут буквально ловить продавцы сувениров и давать свой товар в руки. Не берите! Иначе вас могут обвинить в мошенничестве и заставят заплатить значительно больше, чем поделка стоит. Поэтому сначала решите точно, что вам нужно, а потом берите и сразу же расплачивайтесь. Не верьте, когда вам с первого взгляда захотят сделать подарок. Так не бывает.

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