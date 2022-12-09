Какие опасности подстерегают туристов в Индии

Индия — привлекательная страна со своей культурой и интересным укладом жизни. Туда действительно стремятся попасть многие туристы для того, чтобы посмотреть достопримечательности, а также увидеть уклад жизни местных людей. Однако путешественникам стоит помнить, что эта страна не только красива, но и опасна. О том, чего стоит остерегаться в Индии — в материале “Рамблера”.

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Инфекционные болезни

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Антисанитария и теплая погода способствуют быстрому размножению различных вирусов в стране, поэтому есть риск заразиться острым инфекционным заболеванием. Чтобы избежать различных осложнений, туристам перед поездкой рекомендуют сделать прививки от гепатита А и брюшного тифа. Также рекомендуется пропить курс лекарств для профилактики малярии.

Также стоит соблюдать личную гигиену абсолютно везде и при каждом выходе из дома. Пейте только бутилированную воду, ей же мойте фрукты и овощи для пищи. Не забывайте мыть руки и носите с собой антисептический гель.

Кражи

В Индии действительно очень высокий уровень преступности. О местных карманниках действительно ходят легенды, и они знают свое дело. Туристов они видят издалека и спешат на них нажиться. Поэтому перед поездкой в Индию купите себе небольшую сумку, которая будет у вас на виду. В общественных местах лучше всего держать ее прямо перед лицом или ухватиться за нее рукой, чтобы воры не вытащили деньги и ценные вещи. Также лучше не носить с собой крупные суммы денег.

Относитесь ко всем людям, подходящим к вам, скептически. Не пользуйтесь их услугами, если вы их не знаете, а также н еходите никуда с незнакомцами. Эти простые правила могут спасти вам жизнь.

Ядовитая фауна

В Индии, как и во многих других странах Южной Азии, водится довольно много ядовитых насекомых, членистоногий и рептилий. Поэтому старайтесь ходить в закрытой одежде, чтобы вас не могли укусить. Если увидели воспаление на коже, то лучше лишний раз позвонить в страховую, чтобы они провели анализ на яд.