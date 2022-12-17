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1 час назад

Как россиянам попасть на Кипр

Мира Маркина

Кипр — одно из любимых направлений для пляжного отдыха у россиян. Как сейчас туда попасть и какие нужны документы? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как россиянам попасть на Кипр
Фото: pxhere.compxhere.com

Страна на данный момент открыта для туристов. Чтобы попасть туда, россиян нужен заграничный паспорт и национальная виза. Чтобы получить ее, нужно обратиться с документами в консульство и оплатить сбор в размере 80 евро. Также въехать на Кипр можно по шенгенской визе.

Коронавирусные ограничения в стране отменены. Для въезда вам не понадобится ПЦР-тест и сертификат о вакцинации. Маску носить тоже не придется.

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Однако прямых рейсов на Кипр сейчас нет. Придется лететь, как минимум, с одной пересадкой в Ереване, Дубае или Каире. Авиабилет обойдется путешественнику в сумму от 28 тысяч рублей. Или же можно добраться с двумя пересадками: первой — в Сочи или Минеральных Водах, второй — в Ереване. Путь займет больше суток, но получится долететь в два раза дешевле. Билет из Москвы в Ларнаку на одного без багажа стоит 16057 рублей с датой вылета 14 января.

Российские карты на Кипре не работают, поэтому нужно заранее позаботиться, снять наличные деньги и обменять их на евро.

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