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43 минуты назад

Что нельзя делать на Кипре: 5 странных законов

Мира Маркина

Курорты Кипра продолжают привлекать туристов. Однако отдых в райском местечке можно легко испортить, если нарушить местные законы и правила. О чем стоит помнить туристу, отправляясь на Кипр, расскажет “Рамблер”.

Что нельзя делать на Кипре: 5 странных законов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
  • Как и в большинстве стран, на съемку некоторых достопримечательностей наложен запрет. Иногда он снимается при получении специального разрешения или оплаты соответствующего билета (включающего возможность фотографировать) в кассе. Потому будьте внимательны и следите за запрещающими знаками. Военные объекты снимать категорически запрещено. Например, объект кипрской армии, и баз Великобритании, а также миротворцев от ООН.
  • Кипр разделен на турецкую и западную часть. Это случилось в 1974 году. И с тех пор обсуждение кипрского вопроса с иностранцами вызывает множество вопросов как у местных, так и у властей. Тем более, что в борьбе двух общин были жертвы, то есть, тема крайне болезненная. Поэтому не пытайтесь поднимать ее в разговорах.
  • На Кипре есть редкое в мире ограничение для водителей – им законом запрещено перекусывать или пить за рулем. Также в стране существует нулевая терпимость к алкоголю. Выпил бокал шампанского? Будь добр идти пешком. Еще один момент – водителя могут оштрафовать за курение в салоне, если рядом находится ребенок младше 16 лет.
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  • На Кипре запрещено запускать небесные фонарики и крупные фейерверки. Если очень хочется праздника, можно приобрести бенгальские огни. Этот запрет связан с климатическими особенностями острова: на Кипре жарко, а осадков мало. Следовательно, даже маленькая искра может привести к пожару. Просто представьте, как невинно запущенный небесный фонарик, сжигает чью-то яхту.
  • Помнить о кипрских законах нужно и покидая остров. Так найденные сотрудниками таможни в вашем багаже ракушки или камни могут конфисковать. Согласно местному законодательству, запрещено вывозить как предметы, найденные на дне моря, так и те, что выбросило на берег. Исключение – сувениры из магазинов. Поэтому лучше сохраняйте чек.
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