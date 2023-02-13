Раскрыты веские причины отказаться от полетов после обеда

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34 минуты назад

Почему не стоит покупать билеты на рейсы после обеда: отвечают эксперты

Мира Маркина

Эксперты авиаотрасли назвали ряд причин, по которым не следует бронировать билеты на рейсы, которые должны состояться в послеобеденное время. Их мнение приводит британская газета The Sun.

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Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пило Джерри Джонсон отметил, что по утром риск попасть в сильную зону турбулентности ниже. Днем, когда температура воздуха повышается, самолет потряхивает чаще, нередки грозы.

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Гордон Смит, главный редактор Airliner World подметил, что дневные рейсы чаще задерживают по сравнению с утренними. У лоукостеров (как и у многих других самолетов) лимит на взлет и посадку небольшой, но непредвиденная задержка может внести серьезные изменения в расписание.

Поэтому Смит рекомендовал летать в первой половине дня.

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Новости путешествий,Гордон Смит,Джерри Джонсон,
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