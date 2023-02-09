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34 минуты назад

Пассажир не захотел доплачивать за багаж, сломал чемодан и прославился

Диана Товсепова

В аэропорту британского Эдинбурга пользователи соцсетей сняли на видео пассажира, который отказался доплачивать за багаж и сломал свой же чемодан. Ролик появился в TikTok и быстро "завирусился".

На кадрах видно, как один из туристов пытается уместить свой маленький красный чемодан в калибратор, но это никак ему не удается.

Отчаявшийся мужчина укладывает чемодан на пол и начинает ломать ему колеса ногами.

На кадрах видно, как один из туристов, находящийся у стойки выхода на посадку, изо всех сил пытается поместить свою ручную кладь в калибратор, однако у него это не получается. Тогда мужчина ставит чемодан на пол и начинает ногами ломать ему колеса и телескопическую ручку.

Пользователи соцсетей посмеялись над вспыльчивостью пассажира, но похвалили его настойчивость: "Какая решимость...Аплодирую!".

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