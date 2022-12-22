Пассажир самолета довел до слез возлюбленную и возмутил всех

Пассажир самолета обидел свою девушку и разгневал пользователей соцсетей, рассказав свою историю на форуме Reddit.

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Парень рассказал, что, сдав экзамены в университете, он со своей возлюбленной решил отправиться на отдых в Огайо. В последний день поездки отношения между ними были напряженные. Сначала девушка "резко разозлилась", потому что он случайно столкнул ее с кровати, а затем "искала поводы", чтобы упрекнуть его.

По дороге в аэропорт девушка все больше жаловалась и он заявил, что хочет отдохнуть и поэтому разговаривать с ней до завершения поездки не собирается.

В самолете на четырехчасовом рейсе они оказались на разных рядах, но девушка все равно нашла выход: она попросила свою соседку поменяться с парнем местами. При этом парень девушке отказал и заявил, что будет сидеть на своем месте. Обиженная девушка продолжала полет в слезах.

Пользователи форума решили, что паре нужно расстаться, потому что они явно не счастливые и "любимая девушка не может так сильно раздражать". Некоторые пользователи были удивлены тем, что парень "случайно" столкнул девушку с кровати и отметили, что тот даже не извинился.