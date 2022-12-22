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45 минут назад

Пассажирка швырнула компьютер в сотрудницу аэропорта и попала на видео

Мира Маркина

Пассажирка швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео. Ролик опубликовал TMZ.

Инцидент произошел в аэропорту Майами, США. Пассажирка в переполненном зале ожидания начала злиться и ругаться. Затем она зашла за стойку персонала, схватила монитор компьютера и бросила его в лицо сотруднице аэропорта.

Турист взбесил людей в аэропорту надувным матрасом в зале ожидания

Пострадавшая отделалась ушибом плеча. Во время происшествия она сохраняла спокойствие. Позже выяснилось, что причиной неадекватного поведения американки стали ее дети, которые прошли на посадку, не предупредив ее.

Вскоре туристку задержала полиция. Ей грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что такое Fast Track в аэропорту.

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