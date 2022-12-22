Пассажирка швырнула компьютер в сотрудницу аэропорта и попала на видео

Пассажирка швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео. Ролик опубликовал TMZ.
Инцидент произошел в аэропорту Майами, США. Пассажирка в переполненном зале ожидания начала злиться и ругаться. Затем она зашла за стойку персонала, схватила монитор компьютера и бросила его в лицо сотруднице аэропорта.
Пострадавшая отделалась ушибом плеча. Во время происшествия она сохраняла спокойствие. Позже выяснилось, что причиной неадекватного поведения американки стали ее дети, которые прошли на посадку, не предупредив ее.
Вскоре туристку задержала полиция. Ей грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.
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