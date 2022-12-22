Пассажирка швырнула компьютер в сотрудницу аэропорта и попала на видео

Пассажирка швырнула компьютер в голову сотрудницы аэропорта и попала на видео. Ролик опубликовал TMZ.

Инцидент произошел в аэропорту Майами, США. Пассажирка в переполненном зале ожидания начала злиться и ругаться. Затем она зашла за стойку персонала, схватила монитор компьютера и бросила его в лицо сотруднице аэропорта.

Пострадавшая отделалась ушибом плеча. Во время происшествия она сохраняла спокойствие. Позже выяснилось, что причиной неадекватного поведения американки стали ее дети, которые прошли на посадку, не предупредив ее.