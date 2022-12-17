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22 минуты назад

Что такое Fast Track в аэропорту

Мира Маркина

В некоторых аэропортах у пассажиров есть возможность воспользоваться услугой Fast Track. Что это такое и как ее получить? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что такое Fast Track в аэропорту
Фото: pxhere.compxhere.com

Fast Track — это ускоренное прохождение предполетных формальностей. Пассажир платит деньги и в сопровождении сотрудника аэропорта в ускоренном режиме, без очередей регистрируется на рейс, сдает багаж и проходит предполетный паспортный и таможенный контроль.

Услугу предоставляют как авиаперевозчики при покупке билета на сайте, частные компании, так и сами аэропорты. Например, Fast Track в Анталье предлагают за сумму от 130 евро, в Стамбуле — от 165 евро, в Милане и Риме — от 170 евро, в Шанхае — от 210. В аэропорте "Пулково" в Санкт-Петербурге услугу оказывают за 6600 рублей на внутренних рейсах и за 7600 — на международных.

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Сервис Fast Track доступен бесплатно в некоторых аэропортах держателям определенных банковских карт. Также услугой часто пользуются пассажиры с детьми и постоянно опаздывающие.

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