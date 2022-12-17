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31 минуту назад

Турист взбесил людей в аэропорту надувным матрасом в зале ожидания

Мира Маркина

Турист установил в зале ожидания аэропорта надувной матрас и разозлил других пассажиров. Пост о поступке путешественника появился на сайте Reddit.

Турист взбесил людей в аэропорту надувным матрасом
Фото: UnsplashUnsplash

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По словам очевидцев инцидента, матрас был украшен словами: "Этот человек живет мечтой". Путешественники оставили более тысячи комментариев под постом. Большинство из них раскритиковали поступок находчивого туриста. Они отметили, что матрас туриста занял очень много места, а значит, мешал другим.

Но нашлись и те, кто оценил смекалку мужчины:

"Это действительно гениально, после моих последних 5 часов ожидания в аэропорту и почти 19-часового рабочего дня я согласился бы просто расслабиться и поднять ноги".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Амстердаме станет меньше развлечений для туристов.

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