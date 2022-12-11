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35 минут назад

В Амстердаме станет меньше развлечений для туристов

Мира Маркина

Столица Нидерландов ограничит количество туристов, которые едут в город только за "сомнительными развлечениями", а также запретит для них отдельные виды "удовольствий". Об этом сообщает АТОР со ссылкой на слова мэра Амстердама.

В Амстердаме станет меньше развлечений для туристов
Фото: PxherePxhere

Чтобы ограничить количество туристов к 2024 году 20 миллионами, им в Амстердаме не будут разрешать курить легализованную в Нидерландах марихуану на улицах и в туристических местах, продавать каннабис в районе "красных фонарей" по выходным. Общепит будет закрываться до 2 часов ночи, бордели — до 3 часов. "Пьяный туризм" планируют свести к минимуму, а программы и экскурсии, которые поддерживают "сексуальный" или "наркотический туризм", попадут под запрет.

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В городе также ограничат перевод жилых помещений и офисов под гостиницы, туристический налог в часы пик увеличится в два раза. Среди радикальных предложений — перенести все бордели в новое место.

Ограничения начнут вступать в силу в 2023 году. С "массовым туризмом" власти Амстердама борются в рамках кампании "Держись подальше".

Подобные проекты уже появлялись в Амстердаме. Например, в прошлом году там разработали план борьбы с чрезмерным туризмом, и допустили, что запретят гостям города посещать заведения с каннабисом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что первой в мире ограничения по числу туристов ввела Полинезия.

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