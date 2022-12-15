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1 час назад

Необычные законы Индии, которые стоит соблюдать туристам

Мария Каткова

Индия известна тем, что ее Конституция – самая длинная в мире. Возможно поэтому в стране существует множество странных законов. Их не обязательно соблюдать, но, тем не менее, к ним могут апеллировать в случае спорных ситуаций. О самых необычных и странных законах в Индии – в материале “Рамблера”.

Необычные законы Индии, которые стоит соблюдать туристам
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Употребление алкоголя

В стране совершеннолетним возрастом считается 18 лет, но в некоторых штатах Индии запрещено употреблять спиртные напитки людям, не достигшим 25 лет, и стоит об этом помнить, путешествуя по Индии. Это касается и популярных туристических мест, поэтому лучше заранее знать список штатов: Гоа, Химачал-Прадеш, Уттар-Прадеш, Сикким. Существуют штаты, где действует сухой закон. Там не продают алкоголь, а распивать на улице спиртное, привезенное из другого региона — запрещено.

Страны, где лишний вес считается нарушением закона

Нельзя пожимать руку

Многие люди при встрече привыкли жать руку своему собеседнику. В Индии так делать не принято и такой жест могут посчитать за оскорбление. Все дело в религии. В Индии принято здороваться, складывая ладони у груди и немного наклоняться. Во время этого жеста нужно следить, куда направлена подошва вашей обуви. Она не должна “смотреть” на человека — это считается неуважением.

Нельзя есть мороженое ртом

В Индии запрещено есть мороженое ртом, для этого процесса нужно использовать исключительно ложку. Конечно, дома, если вас никто не видит, за это не оштрафуют, но в общественных местах представители местной полиции могут сделать вам замечания. Во всех заведениях Индии вместе с мороженым предлагают ложку, и не стоит от нее отказываться.

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